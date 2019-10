Oltre 5mila migranti sono state evacuati dopo che ieri sera un incendio è divampato alle porte del Centro di accoglienza dell’isola greca di Samos, uno dei primi approdi in Europa per chi arriva da Medio Oriente. Secondo le prime ricostruzioni della stampa greca, il rogo è legato a scontri tra profughi iniziati nel pomeriggio: otto persone sono state portate in ospedale. Da tempo le organizzazioni umanitarie denunciano il sovraffollamento del campo, dove la situazione è al collasso per l’altissimo numero di arrivi. Anche nell’isola di Lesbo le condizioni di vita sono al limite e sono di poche settimane le immagini di un vasto incendio nell’hotspot di Moria

