“Quota 100 resta” nella legge di Bilancio, “stiamo ragionando sulle finestre di uscita”. Mentre sono in corso gli ultimi contatti per definire la manovra economica che entro mezzanotte il governo deve inviare alla Commissione europea, il premier Giuseppe Conte ha dato garanzie sul fatto che la misura approvata dai gialloverdi non sarà toccata. “Il Consiglio dei ministri approverà stasera la manovra complessa a cui stiamo lavorando”, ha detto a margine di un incontro al Cnr. “Far quadrare i conti è sempre difficile per tutti, ma sui giornali leggo una rappresentazione errata della realtà: non c’è stato assolutamente quel clima che oggi viene riportato”.

Alle 11 era stato convocato un vertice dell’esecutivo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Ma l’incontro è slittato. Il confronto serve a fare il punto in vista del consiglio dei ministri convocati per le 21. Oltre a Conte e Gualtieri, sono stati convocati i tecnici che seguono il dossier e i sottosegretari che per i partiti di maggioranza si occupano di manovra e decreto fiscale. Non sono previsti invece i capi delegazione di M5s e Pd: Luigi Di Maio è impegnato sulla crisi siriana (in mattinata ha tenuto un’informativa alla Camera) e Dario Franceschini è a Milano e tornerà in serata. All’interno della maggioranza si sono registrate diverse tensioni su vari temi (in particolare su eventuali ritocchi di quota 100 e sulla modalità di applicazione del taglio del cuneo fiscale).