Cariche della polizia catalana in assetto anti-sommossa, i Mossos de Esquadra, contro i manifestanti che si erano radunati nei pressi dell’aeroporto di Barcellona dopo le sentenze di condanna di nove leader indipendentisti catalani. Gli agenti hanno usato i manganelli per respingere la folla che si stava dirigendo dall’uscita della metropolitana al terminal principale. La linea delle metro che porta allo scalo è stata interrotta. Leggi Anche Catalogna, proteste e scontri con la polizia dopo le condanne di 12 leader indipendentisti. Puigdemont: “Barbarie”. Sanchez: “Dialogo”

Sale la tensione a Barcellona dove continuano le proteste in corso in tutta la città dopo la sentenza di condanna dei leader indipendentisti catalani da parte della Corte Suprema. Anche all’aeroporto internazionale del Prat, dove l’organizzazione Tsunami Democràtic ha convocato i manifestanti per bloccare al Terminal 1 per “mostrare all’Europa ed al mondo il nostro rifiuto delle sentenze”.

In risposta la polizia, i Mossos, hanno anche ordinato il blocco dei treni e della metro diretti all’aeroporto. Dopo circa un’ora poi i treni hanno ripreso a circolare. Intanto, centinaia di giovani, che hanno partecipato alle manifestazione indette subito dopo l’annuncio delle sentenze, hanno cominciato ad avviarsi a piedi verso l’aeroporto.