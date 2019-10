Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'agricoltore è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sull'accaduto indagano i tecnici dell'Asl, i carabinieri e la polizia

È morto poco dopo l’arrivo in ospedale Santa Croce di Cuneo l’agricoltore di 32 anni travolto da un macchinario per la raccolta dei fagioli nell’azienda di famiglia a Maddalene, frazione di Fossano, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: il 32enne è stato schiacciato dal cassone del mezzo di lavoro. Indagano i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl, i carabinieri e la polizia municipale di Fossano.

L’ennesima morte sul lavoro arriva nel giorno della 69esima edizione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro che si è celebrata Palermo: secondo i dati dell’Inail, non ancora definitivi, le morti sul lavoro accertate nel 2019 sono 704. A cui si deve aggiunge ancora quella dell’agricoltore.