L’ex assessore alla Protezione Civile del Comune di Seregno Gianfranco Ciafrone, Forza Italia, è stato assolto dalle accuse di abuso di ufficio perché “il fatto non sussiste reato”, su decisione del gup di Monza. Lo ha reso noto il suo avvocato Michele Sarno, il quale ha annunciato una conferenza stampa alla quale sarà presente anche il suo assistito, domani alle 12, alla Sala Mons Gandini di via 24 maggio a Seregno.

Ciafrone era finito a processo dopo essere stato indagato nell’inchiesta sulla “malagestione” del Municipio di Seregno e presunti contatti con l’Ndrangheta, che ha portato all’arresto dell’ex sindaco Edoardo Mazza, dell’imprenditore Antonino Lugarà e al commissariamento del Comune. “Siamo molto soddisfatti della sentenza – dice il legale – anche se resta per Gianfranco Ciafrone una vita rovinata, dopo tutto quello che ha fatto per il Comune. Era stato inibito dalla carica, ha dovuto reinventarsi una vita oltre a subire questo procedimento penale che ha avuto una risonanza mediatica enorme per un’operazione con gli elicotteri che nulla c’entrava con questa faccenda”.