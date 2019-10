Condanne da due a sette anni per la rissa scoppiata a Cremona il 18 gennaio del 2015 dopo il match tra Cremonese e Mantova. 17 gli imputati, tra esponenti di Casapound e antagonisti del centro sociale Dordoni. I giudici non hanno ritenuto sussistere il reato di tentato omicidio di cui erano accusati i due esponenti di Casapound Gianluca Galli e Guido Vito Taietti per i quali la pm Lisa Saccaro aveva chiesto la pena più alta, 8 anni. Solo a Taietti è stato riconosciuto, oltre alla rissa, il reato di lesioni gravissime nei confronti di Emilio Visigalli, l’esponente del Dordoni rimasto gravemente ferito, e la condanna per lui è stata di 7 anni e 2 mesi di reclusione. Galli, invece, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per rissa e porto di spranghe e bastoni. Condannati anche lo stesso Visigalli (3 anni e 2 mesi). Quattro anni e 4 mesi, invece, a Michele Arena, per rissa e per lesioni nei confronti di Gianluca Galli. Nel processo, Emilio Visigalli si era costituito parte civile contro Taietti e Galli. Taietti è stato condannato a risarcire i danni con una provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro. A sua volta Arena è stato condannato al risarcimento nei confronti di Galli (provvisionale di 5.000 euro). Per Casapound, la rissa era partita da un agguato da parte del Dordoni. Di provocazione hanno sempre parlato gli antagonisti.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore