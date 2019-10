Roberto Gualtieri, in audizione congiunta delle commissioni Finanze di Camera e Senato. Il numero uno del Tesoro ha presentato le linee guida della legge di Bilancio ma ha escluso l’esistenza della norma-bandiera del M5s, che vorrebbe abbassare le soglie di punibilità per chi commette reati finanziari e contributivi e, allo stesso tempo, aumentare le pene. “Ogni giorno mi tocca smentire fake news” ha detto il ministro, Carcere agli evasori? Non sono allo studio misure di questo tipo , ma interventi più efficaci di contrasto all’evasione e alle frodi partendo dallo sfruttamento delle tecnologie esistenti”. Lo ha chiarito il ministro dell’Economia,, in audizione congiunta delle commissioni Finanze di Camera e Senato. Il numero uno del Tesoro ha presentato le linee guida della legge di Bilancio mal’esistenza della norma-bandiera del M5s, che vorrebbe abbassare leper chi commette reati finanziari e contributivi e, allo stesso tempo, aumentare le pene. “Ogni giorno mi tocca smentire fake news” ha detto il ministro, negando che sia allo studio il daspo per i commercialisti

A stretto giro è arrivata la replica del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “Nel governo c’è sicuramente una proposta per il carcere ai grandi evasori. Non so che domanda sia stata posta al ministro dell’Economia – ha aggiunto il Guardasigilli – non so se si riferisse a tutti gli evasori”. Bonafede ha preferito non esprimersi sulla dichiarazione inerente al daspo: “Preferisco non commentare” ha tagliato corto.