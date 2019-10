Tra le cause che hanno portato allo schianto, le autorità ipotizzano possa esserci l'asfalto scivoloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia di Rende

Quattro giovani sono morti, mentre altri due sono gravemente feriti dopo un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sulla statale 107 Silana Crotonese, all’altezza del bivio per Rende, nella frazione di Saporito, in provincia di Cosenza. Tra le cause che hanno portato allo scontro frontale tra i due mezzi, le autorità ipotizzano possa esserci l’asfalto scivoloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia di Rende.