“Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare”. Lo ha detto Betania, la madre del giovane indagato per lasparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste in cui sono morti due agenti.

“Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio – ha aggiunto commossa – cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il padre? Non c’ènulla che si possa dire per confortare un dolore così.

(Il servizio di Telequattro)