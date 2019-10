Molte le critiche arrivate ieri sera a Francesco Monte, soprattutto su Twitter, per via della sua esibizione del cantante bolognese. Ma c'è anche chi lo difende...

La settimana scorsa aveva vinto al puntata nei panni di Ed Sheeran e aveva sorpreso tutti. Ieri sera, invece, Francesco Monte non ha convinto con la sua esibizione di Cesare Cremonini, tanto che perfino il cantautore bolognese ha commentato con un tweet: ” Fidati di me, non sono Miguel Bosé! Ti voglio bene lo stesso però“. E anche molti utenti Twitter non hanno apprezzato anche se, tra le tante critiche, c’è chi ha difeso Monte sostenendo che il trucco non fosse ben fatto ma che la voce fosse invece molto simile: “La voce stupenda ma il trucco lascia un po’ a desiderare”… Che ne dite?