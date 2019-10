Quando gli agenti si sono avvicinati a lui per multarlo, l'uomo ha tentato di darsi alla fuga ma invano: dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e messo a terra per essere ammanettato

Meghan Markle e i suoi parenti imbarazzano ancora la Famiglia Reale. Thomas Dooley, 28enne nipote della Duchessa moglie del principe Harry, è stato infatti arrestato negli Stati Uniti perché camminava nudo per strada. L’uomo gestisce assieme al fratello un’azienda che produce cannabis terapeutica in Oregon ma è stato fermato dalla polizia mentre percorreva una via di Los Angeles urlando e coperto solo da un asciugamano.

Quando gli agenti si sono avvicinati a lui per multarlo, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga ma invano: dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e messo a terra per essere ammanettato. Così però, il giovane ha perso il telo che gli copriva le parti intime ed è rimasto così completamente nudo. La scena è stata ripresa da un passante che ha pubblicato il video sui social, dove è diventato presto virale rilanciato anche dai media. Thomas Dooley è stato quindi arrestato con anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale ma poi è uscito di cella su cauzione.

Meghan Markle’s nephew Thomas Dooley arrested naked in Hollywood https://t.co/qclS0b328d pic.twitter.com/Zf70rZxfMn — Marcia minto (@minto_marcia) 2 ottobre 2019