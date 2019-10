Accuse di abuso d’ufficio e falso ideologico per il primo cittadino, Amedeo Bottaro, 6 membri (o ex) della sua squadra, il responsabile dell’ufficio legale ed il dirigente al patrimonio del Comune

Indagati per abuso d’ufficio e falso ideologico, il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, 6 assessori o ex assessori della sua Giunta, il responsabile dell’ufficio legale ed il dirigente al patrimonio del Comune di Trani. Lo si è appreso stamane dopo che la notifica della chiusura delle indagini preliminari è stata notificata agli indagati. L’inchiesta partita da un esposto del movimento civico Trani a Capo che ha due consiglieri comunali, riguarda un presunto vantaggio patrimoniale illecito di 60mila euro concesso con una delibera di Giunta e pareri favorevoli a vantaggio di un privato che ha in concessione una proprietà comunale adibita a ristorante. Ristorante noto in Città nel quale (come si evince dalle intercettazioni) abitualmente pranzavano i giudici Savasta e Nardi, oggi a processo a Lecce per corruzione. Il Sindaco di Trani è già indagato dalla Procura di Trani per analoghi reati (abuso e falso in concorso) riguardanti le vicende legate al Trani calcio ed all’imprenditore Giancaspro di Bari, nell’inchiesta denominata “Chiavi della Città”.