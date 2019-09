Un uomo è stato travolto e ucciso mentre era alla guida del suo camion, nel piazzale dello zuccherificio Coprob di Minerbio, in provincia di Bologna. L’allarme è scattato subito, ma il 118 non è riuscito a salvare la vittima: si tratta di Rachid Nfir, 47enne di origine marocchine. A investirlo potrebbe essere stato un collega, un autotrasportatore calabrese di 51 anni, che ora è indagato per omicidio. I primi accertamenti dei carabinieri, che hanno ascoltato vari testimoni, tendono a escludere che l’investimento sia stato accidentale, ma non è chiaro se l’uomo volesse realmente uccidere Nfir o se la situazione sia degenerata e le conseguenze siano andate oltre le sue intenzioni. I due, poco prima, erano stati visti litigare in modo violento. Inoltre, alcuni testimoni – racconta il Resto del Carlino – avrebbero visto l’investitore travolgere volontariamente la vittima.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore