Il jackpot del Superenalotto da 66,4 milioni di euro vinto lo scorso 17 settembre presso il punto di vendita Sisal a Montechiarugolo, piccolo centro in provincia di Parma, è stato riscosso dal vincitore. La Sisal di Milano fa sapere anche che si tratta del 14/mo montepremi più alto nella storia del SuperEnalotto e che è stato vinto con una giocata di soli 5 euro. Resta riservata l’identità del vincitore, ma il dato certo è che la somma di 66,4 milioni di euro verrà accreditata entro martedì 17 dicembre 2019, in quanto, secondo il regolamento di gioco, la somma è data entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale. E il jackpot record di Lodi del valore di oltre 209 milioni di euro, realizzato lo scorso 13 agosto? E’ ancora in attesa di riscossione. Il vincitore ha tempo fino all’11 novembre per riscuotere la vincita milionaria, la più alta mai assegnata nella storia del Superenalotto.