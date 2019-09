“Il vostro interesse mi onora e mi commuove”. Viktor Orban è sul palco di Atreju, ospite d’onore della festa di Fratelli d’Italia. Accolto da cori da stadio e grandi applausi, il primo ministro ungherese attacca la sinistra e avverte l’Italia: “In Italia il governo si è separato dal popolo. Sta prendendo piede una nuova offensiva della sinistra, arrivano nuovi leader e vecchi quadri come Renzi e Gentiloni”. Orban scherza su Giorgia Meloni che ha abbracciato poco prima di salire sul palco regalandole un mazzo di fiori: “La vostra presidentessa Meloni in Ungheria sarebbe al centro, io sono più a destra di lei”. In oltre un’ora di discorso, il leader della destra ungherese cita Silvio Berlusconi (“è un mio amico”) mentre non si sofferma su Matteo Salvini, vero convitato di pietra. orban parla del segretario della Lega sono en passant , quando affronta il tema dei migranti: “Per la sinistra i migranti sono futuri elettori, sono persone che importano e a cui dare la cittadinanza per averne il voto…ci sono paesi che hanno fatto fronte comune come Austria e Italia con Salvini, ma ora mi pare di capire che il governo si è separato dal popolo”

