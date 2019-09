“L’uscita di Matteo Renzi dal Pd? Ovviamente non me l’ha detto prima della nomina dei due sottosegretari e delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Io ho ricevuto un messaggio whatsapp quando la decisione era stata già presa“. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Sky Tg24, risponde a Maria Latella, a proposito della scissione di Renzi dal Pd.

E alla giornalista che gli chiede se è stato avvisato da Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotti, eletti entrambi col Pd, il leader dem riponse: “Mai”.

Zingaretti, infine, parla dell’incontro avvenuto ieri sera con il fratello Luca, attore e famoso interprete del Commissario Montalbano. “In questo agosto non ci siamo quasi visti – rivela – In tre ore di incontro non abbiamo parlato di politica, ma di noi, delle nostre vite, delle nostre famiglie. E’ stato un bellissimo pomeriggio tra due fratelli che, insieme a mia sorella, si vogliono molto bene”.