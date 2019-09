Il deputato novarese di Forza Italia è coinvolto nell’inchiesta “Mensa dei poveri” coordinata dalla Dda di Milano e ha depositato una memoria difensiva in Giunta per le autorizzazioni a procedere, la cui relazione viene discussa in Aula a Montecitorio. M5s: "Sì convinto"

Diego Sozzani non andrà ai domiciliari. La Camera ha negato l’autorizzazione all’applicazione della misura cautelare nei confronti del deputato di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta “Mensa dei poveri” della Dda di Milano. I voti a favore sono stati 235, 309 i contrari, un astenuto. A fine luglio la Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio si era invece espressa per l’ok ai domiciliari a maggioranza, con il voto a favore di M5S e Pd: una decisione annullata oggi dall’Assemblea, a scrutinio segreto.

Poco prima l’assemblea aveva negato l’autorizzazione all’uso delle intercettazioni realizzate con i trojan a carico di Sozzani. A favore della relazione della Giunta – che si era espressa a inizio agosto contro la richiesta di autorizzazione presentata dal Gip di Milano – hanno votato sì 357 deputati, contro 187. Le astensioni sono state due. Solo il M5s si è dichiarato favorevole all’uso delle intercettazioni. Contrario, invece, il Partito democratico che ha votato, come era già accaduto a agosto, con Forza Italia e la Lega.

Il parlamentare azzurro, che ha depositato una memoria difensiva, è accusato di finanziamento illecito dei partiti per una fattura da 10mila euro ricevuti in campagna elettorale da Daniele D’Alfonso, imprenditore accusato di aver corrotto diversi politici e amministratori locali. L’assemblea di Montecitorio è chiamata ora a esprimersi anche sull’autorizzazione a porre il politico agli arresti domiciliari.

“Mi ritengo un uomo fortunato perché lo status di parlamentare mi ha consentito di non essere oggi agli arresti domiciliari, come invece sarebbe avvenuto per un semplice cittadino”, ha scritto il deputato nella dichiarazione inviata alla giunta. “Pur non avendo chiesto la necessaria autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza, gli inquirenti hanno effettuato intercettazioni telefoniche nei miei confronti anche dopo la mia proclamazione quale membro della Camera dei deputati avvenuta in data 19 marzo 2018″ e “per ben 4 giorni gli inquirenti hanno continuato a intercettare le comunicazioni e le conversazioni sulla mia linea telefonica, in palese violazione delle guarentigie costituzionali previste dall’art. 68 della Costituzione“.

Quello della mancata richiesta di autorizzazione non è il solo problema, secondo il deputato piemontese: le intercettazioni, scrive, “sono tutte relative a conversazioni avvenute tra altri soggetti per cui tutto quello che hanno detto lo hanno detto loro, non io”. Ci sono solo “un paio di intercettazioni in cui parlo anche io e sono intercettazioni altamente istruttive: o non dico proprio nulla di concreto o quello che dico è la conferma della mia assoluta innocenza”.

Ancora: “Gli inquirenti hanno individuato nella persona di mio fratello (che non è indagato e che è socio, insieme a me, dello Studio Greenline) lo strumento formale per aggirare il divieto di perquisizione e sequestro nei miei confronti”. In particolare, spiega il parlamentare rivolgendosi alla giunta, “hanno disposto la perquisizione e il sequestro nei confronti suoi e di quello studio per colpire me, nella vana ricerca di elementi da cui trarre spunto per ipotizzare reati totalmente diversi da quelli per i quali stanno procedendo (quindi a fini meramente esplorativi, e dunque, in clamorosa violazione dei divieti previsti dalla legge); nel corso dell’esecuzione poi gli operanti hanno approfittato della situazione per procedere a perquisire anche il mio ufficio personale e a fotocopiare gli oggetti ivi presenti, tra cui, in particolare, un computer che utilizzo per l’attività di parlamentare e un mio quaderno di appunti“.

“Da tali violazioni emerge prepotentemente – aggiunge Sozzani – non solo la strumentalizzazione di una persona innocente (mio fratello) che non ha alcuna veste in questo procedimento, ma anche la sicura sussistenza del ‘fumus persecutionis‘ nella domanda di autorizzazione all’applicazione della misura cautelare, per cui deriva imperiosa l’esigenza di tutelare la libertà di tutti i cittadini e l’indipendenza del potere legislativo, garantendo l’integrità del suo plenum”.