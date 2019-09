“Certamente è un dispiacere. Credo che rompere in momenti delicati, come è questo della nascita del governo, un fronte unito come quello di un Pd che era completamente unito nella nascita del governo, è un atto incomprensibile e, oggettivamente, poco utile. Come ha detto il segretario del Pd, ora noi abbiamo da pensare a investimenti, giustizia sociale, ambiente, l’esame dei commissari….non ho intenzione di dilungarmi nel tempo a discutere di questa scelta”. Così il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, ha commentato la decisione di Matteo Renzi di uscire dal partito. E, sul timore di uscite dalla delegazione Pd in Europa, dice: “Ogni deputato è libero di fare le sue scelte, io non me lo auguro e lo ritengo improbabile perché qui abbiamo spesso dimostrato maggiore compattezza. Sono convinto che non ci saranno cambiamenti rispetto alla nostra compagine”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Lady Etruria di Davide Vecchi Acquista su Amazon