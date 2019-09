“Di solito una scissione, che è sempre un errore, la si fa per un’idea diversa del funzionamento della società. Questa vicenda per me è incomprensibile. Rispetto le scelte, immagino anche dolorose per alcuni. Mi dispiace, come mi è dispiaciuto quando accadde con Bersani qualche anno fa. Io so solo che oggi abbiamo la responsabilità di rappresentare la nostra comunità ma di dare delle risposte al paese, aver costruito un’alleanza sociale con il movimento 5 stelle deve responsabilizzarci ancora di più. Questa è una scelta di cui risponderanno i protagonisti della scelta stessa”. Lo ha detto il ministro Francesco Boccia a Radio24

