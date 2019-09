Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini a Milano non ha voluto rispondere alle domande della stampa sull’addio di Matteo Renzi al partito ma non è sfuggito a quelle del ministro della cultura della Repubblica federale tedesca, Michelle Müntefering, prima del bilaterale alla Triennale. In un dialogo intercettato dai giornalisti e registrato dalle telecamere all’arrivo della ministra, lei chiede: “What is Renzi doing now?” (Cosa sta facendo Renzi ora?), e lui risponde: “Today it’s a big problem”, (oggi è un grande problema). Il ministro, continuando a parlare con la collega tedesca ha aggiunto: “Matteo Renzi ha deciso di uscire dal partito senza ragione, è difficile capire il motivo, continua a supportare il governo, potrebbe essere un problema”.

