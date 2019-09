Un razzo ipersonico che raggiunge la velocità di 10.620 km/h. In pratica, tre chilometri al secondo. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha rilasciato le immagini del test effettuato su un missile nella base di Holloman, in New Mexico. La sperimentazione, che ha fini militari, segue l’annuncio del Pentagono di voler potenziare il programma “ipersonico” degli Usa. Obiettivo su cui stanno lavorando anche Cina e Russia.

