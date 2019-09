Dopo il via libera incassato con il voto su Rousseau, il presidente lavora per chiudere l’accordo programmatico e la lista dei ministri per poi salire al Colle da Mattarella. All'Economia in lizza per l'Economia c'è Roberto Gualtieri, oggi assente al Parlamento Ue. La nascita del nuovo governo è stata accolta con fiducia dai mercati: il differenziale tra Btp e Bund ha aperto a 150 punti, positiva anche Piazza Affari - CRONACA ORA PER ORA

Il nuovo governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il giuramento potrebbe avvenire già nel pomeriggio, con la fiducia votata dalle Camere tra giovedì e venerdì.

Gli ultimi dubbi sono svaniti ieri, nel giorno della verità, quando l’esecutivo giallorosso ha incassato il via libera da parte di Rousseau: il 79 per cento degli iscritti ha votato sì al nuovo esecutivo sulla piattaforma, Un voto praticamente “plebiscitario”, come lo ha definito Luigi Di Maio, la cui forza ha subito dato nuova linfa ai lavori in corso tra le mura di palazzo Chigi. Per tutta la giornata di martedì infatti sembrava che la trattativa si fosse chiusa in una bolla, tra incontri convocati e poi saltati, Conte che si è concesso una pausa dal barbiere e poi il tavolo sul programma. Tavolo che è ripreso questa mattina a Palazzo Chigi per arrivare all’intesa finale sul programma del Governo giallorosso: alla riunione durata quasi 3 ore hanno partecipato capigruppo Pd, M5S e Leu. “Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso”, ha commentato all’uscita Graziano Delrio, annunciando che non farà parte del nuovo esecutivo. Ora al premier resta proprio quest’ultimo scoglio: definire la squadra dei ministri. Per il posto all’Economia salgono le quotazioni di Roberto Gualtieri che oggi non si è presentato all’Europarlamento.

La cronaca della giornata di ieri – A Palazzo Chigi nel tardo pomeriggio di martedì sono arrivati i capigruppo del Pd, Marcucci e Delrio, e quelli del M5s, D’Uva e Patuanelli, accompagnati da Spadafora (nome che ricorre spesso come sottosegretario al fianco di Conte). Poco prima delle 18, quando la consultazione pentastellata stava per chiudersi, hanno varcato il portone della presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e Orlando, quest’ultimo fresco di post nel quale ha annunciato che non sarà nell’esecutivo ma che rimarrà alla dirigenza del partito.”Il programma è di fatto chiuso, abbiamo consegnato tutto al premier”, conferma Marcucci. La strada è quindi spianata, Di Maio è convinto che questo governo “durerà 5 anni” e Zingaretti plaude al lavoro fatto invitando tutti a credere nella “svolta che cambierà l’Italia“.

12.02 – Delrio: “Nel programma nuova legge immigrazione che affronti problema in modo organico”

“Nel programma c’è scritto che serve una nuova legge sulla immigrazione, che superi la logica emergenziale e affronti il problema in modo organico”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a palazzo Chigi durato quasi tre ore.

12.01- Delrio: “Io non sarò nella squadra di governo”

“Non sono mai stato nella squadra di governo. Sono molto contento che la squadra sarà all’altezza delle sfide del Paese”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a palazzo Chigi durato quasi tre ore.

11.55 – Delrio: “Programma serio e condiviso. Al centro lavoro e famiglie”

“Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a palazzo Chigi durato quasi tre ore, spiegando che “al centro del programma ci sono il lavoro e le famiglie”.

11.52 – Delrio: “Terminato lavoro su programma, sono molto soddisfatto”

Il programma di governo si basa su “risposte puntuali e filosolofia condivisa”. Lo ha detto Graziano Delrio lasciando palazzo Chigi.



11.o4 – Morra (M5s): “Io ministro? Non mi sottraggo a responsabilità”

“Io non mi sottraggo alle mie eventuali responsabilità. Sto già facendo un lavoro importante e sono onorato di poter condurre nel contrasto alle mafie una azione decisiva”. Così il senatore del M5S Nicola Morra conversando con i cronisti fuori Palazzo Chigi.

10.54 – Vertice ancora in corso, Morra (M5s): “Volontà di chiudere al più presto”

“Credo che tutto si concluderà oggi, poi non so se entro le 14, le 18 o le 19. Credo ci sia la volontà di chiudere al più presto possibile sarebbe comunque un buon segnale per il Paese, di reattività, di risposta immediata a chi, pensando che il mese di agosto avrebbe soffocato qualunque tentativo di reazione, ha aperto una crisi di governo grave, gravissima, in giornate in cui si poteva far altro”. Così il senatore del M5s Nicola Morra rispondendo alle domande dei cronisti davanti Palazzo Chigi.

9.30 – Gualtieri, possibile nuovo ministro dell’Economia, assente in Europarlamento – I retroscena delle ultime ore hanno indicato il suo nome come il più accreditato per la carica di nuovo ministro dell’Economia e questa mattina Roberto Gualtieri, presidente della commissione Econ del Parlamento Europeo, non si è presentato a Bruxelles per presiedere, come previsto, l’audizione del presidente della vigilanza Bce Andrea Enria e della candidata presidente della banca centrale Christine Lagarde. “Vi trasmetto le scuse del presidente – ha detto in apertura il vicepresidente Ludek Niedermayer (Ppe, Repubblica Ceca) – che, a causa di circostanze impreviste, mi ha chiesto di presiedere” la seduta, che è appena iniziata con l’introduzione di Enria. Gualtieri presiede quasi sempre le audizioni della commissione Affari Economici e Monetari, alla guida della quale è stato da poco riconfermato.

9.05 – Borsa di Milano apre in rialzo, +1,25% – È un avvio di seduta positivo per Piazza Affari. Nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo M5S-Pd, l’indice Ftse Mib segna un rialzo dell’1,25% a 21.668 punti.

9.00 – Via a Palazzo Chigi a riunione finale per nuovo governo – Ha preso il via a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di governo con Giuseppe Conte, i capigruppo alla Camera ed al Senato di M5S, Partito democratico e Leu.

8.30 – Spread apre a 150 punti base – La nascita del nuovo governo Pd-M5S dà fiducia ai mercati: lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 150 punti base, in discesa rispetto ai 158 della chiusura di ieri, con un tasso di interesse sul decennale italiano che aggiorna il minimo storico allo 0,82%.

8.10 – Alle 9 Conte incontra delegazione Leu – Il premier incaricato Giuseppe Conte ha in programma una nuova riunione con la delegazione di Leu, composta da Loredana De Petris e Federico Fornaro, per le 9 di questa mattina a palazzo Chigi. Un vertice che fa seguito a quello già avuto in nottata, durato tre ore e conclusosi poco dopo l’1.

8.00 – Trattative proseguite in nottata a palazzo Chigi – Sono rimaste accese tutta la notte le luci di Palazzo Chigi e del Nazareno, segno che la trattativa per la formazione della nuova squadra di governo è proseguita a oltranza, superando di gran lunga la mezzanotte e coinvolgendo pontieri e leader di partito, oltre a Giuseppe Conte. L’obiettivo, per Conte, resta quello di sciogliere la riserva entro la mattinata.