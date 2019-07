Daniele De Rossi in Argentina. Secondo indiscrezioni di stampa, mancano solo i dettagli per lo sbarco dell’ex capitano della Roma a Buenos Aires per vestire la maglia del Boca Juniors. In attesa di conferme ufficiali, l’unica certezza è che il centrocampista non smetterà d giocare. In tal senso Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra in giallorosso e oggi direttore sportivo dei Xeneixes, sembra aver convinto De Rossi, atteso nel weekend a Buenos Aires per definire i dettagli dell’accordo. Nelle scorse settimane, l’ex ‘Capitan Futuro’ era stato accostato a Sampdoria e Fiorentina. Inoltre si era parlato per lui di un ruolo in Nazionale, nello staff di Roberto Mancini.

Anche il quotidiano argentino la Nacione ha parlato di “accordo vicino” e ha confermato la ripresa dei colloqui con il centrocampista italiano. Per il giornale di Buenos Aires nelle ultime ore sono stati fatti progressi. Dopo l’addio alla Roma, De Rossi si è preso una lunga pausa di riflessione valutando diverse offerte. Alla fine sembra essere prevalsa la volontà di lanciarsi in una avventura con un club glorioso come il Boca Jr, da sempre ammirato da De Rossi. La notizia del possibile arrivo di De Rossi al Boca ha trovato ampio risalto sulla stampa argentina, dove in particolare è stato sottolineato che decisivo per il buon esito della trattativa è stato il pressing di Nicolas Burdisso. L’attuale ds del Boca è stato compagno di squadra di De Rossi alla Roma ed è rimasto in ottimi rapporti. Secondo Olè proprio venerdì è in programma il vertice decisivo per limare gli ultimi dettagli. Sempre secondo il quotidiano argentino, il ds xeneize proverà a convincere De Rossi a restare almeno un anno e mezzo in Argentina.