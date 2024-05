In attesa di Djokovic e degli altri “big” della competizione, gli Internazionali d’Italia di tennis a Roma accolgono gli italiani pronti a continuare – e a debuttare – in uno dei tornei più importanti e storici della stagione sulla terra rossa. Grande attesa per l’esordio di Matteo Berrettini, che rientra dopo il forfait di Madrid ma su cui poggiano molte delle speranze azzurre vista l’assenza di Jannik Sinner. In totale però nella giornata di mercoledì 8 maggio saranno ben tredici i tennisti italiani – tra singolare maschile e femminile – a scendere in campo. Due, invece, i derby che si giocheranno in mattinata. Tra i tanti, ci saranno anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Ecco quando e dove poter vedere i tennisti italiani impegnati agli Internazionali.

Dove e quando seguire gli Internazionali di Roma

Gli Internazionali di Tennis di mercoledì 8 maggio vengono trasmessi – e coperti interamente – sui canali Sky Sport Tennis, oltre a Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in streaming su SkyGo e NowTV. Inoltre, dopo aver acquisito i diritti per alcuni match, RAI 2 trasmetterà in chiaro il torneo dalle ore 11 fino alle ore 13.

Orari TV

Singolare maschile:

– Napolitano–Berrettini: ore 10 (orario stimato)

– Gigante–Zeppieri: ore 10 (orario stimato)

– Altmaier-Nardi: orario da definire

– Darderi-Shapovalov: orario da definire

– Evans-Fognini: orario da definire

– Lajovic-Sonego: orario da definire

– Koepfer-Vavassori: orario da definire

– Machac-Arnaldi: orario da definire

Singolare femminile:

– Siniakova-Brancaccio: ore 10 (orario stimato)

– Errani-Anisimova: ore 10 (orario stimato)

– Kenin-Bronzetti: ore 10 (orario stimato)