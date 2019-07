“Le nuove regole del M5s che stiamo discutendo in queste ore consentiranno” al Movimento “di poter partecipare alle regionali non più come unica lista contro delle ammucchiate di liste. Noi vogliamo mettere insieme i movimenti, i comitati, i gruppi civici con cui abbiamo lavorato in questi anni sui territori”. Così Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna riferendosi ai prossimi voti regionali in Emilia-Romagna, Umbria e Calabria. “Se i nostri iscritti, nelle prossime settimane, consentiranno a me come capo politico di avviare delle sperimentazioni di coalizioni con le liste civiche e allora chissà che l’Emilia-Romagna non possa essere un’occasione per metterci insieme come movimento a movimenti civici, non partiti, a comitati, ad associazioni, realtà civiche che insieme a noi vogliono garantire la ‘terza via’ per il nostro Paese”, ha aggiunto Di Maio, che poi ha concluso: “Il vincolo dei due mandati resta. Stiamo discutendo solo di un mandato zero per i consiglieri comunali”.