Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nicchia, svicola, non risponde. Insomma, non vuole andare in Parlamento a riferire sul caso dei presunti fondi russi per la campagna delle Europee. Nonostante le sollecitazioni del premier Conte e del vicepremier Luigi Di Maio, il capo del Viminale tace di fronte alla richiesta formale di un’informativa presentata dal Partito Democratico. Che quindi, dopo la protesta in Aula, stoppa i lavori sul decreto Sicurezza bis in corso nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, riunite in seduta congiunta.

I deputati del Pd hanno ‘occupato’ il banco di presidenza dopo che il capogruppo Graziano Delrio aveva preso la parola per spiegare i motivi della protesta: “Non ci sono le condizioni di proseguire i lavori – ha detto – fisicamente ve lo impediremo. A me spiace molto. I lavori non riprenderanno finché non verrà restituita dignità a questo luogo”. Quindi i parlamentari dem hanno raggiunto il banco della presidenza. “Non state dando un bello spettacolo”, li ha redarguiti il presidente Giuseppe Brescia (M5S) prima di dover sospendere la seduta. Delrio: “Salvini umilia il Parlamento. Occupiamo commissioni finché non sarà restituita dignità”

Ma i dem sembrano intenzionati a non demordere: “Non è nelle prerogative di un ministro sottrarsi alla volontà del Parlamento che chiede di ascoltarlo – afferma Nicola Zingaretti lasciando Palazzo Madama dove ha incontrato la presidente Maria Elisabetta Casellati. “Non è facoltà del governo – aggiunge il capogruppo dem Andrea Marcucci – decidere se presentarsi o meno. Se il Parlamento chiama ministri o il premier in aula sono tenuti a presentarsi per rispetto istituzionale. Sarebbe ancora una Repubblica parlamentare la nostra…”. Scontro in Aula Pd-FdI e Andrea Romano interviene in lingua russa

Intanto il presidente della Camera, Roberto Fico, come emerso al termine della conferenza dei capigruppo, in seguito alla mancata disponibilità da parte del vicepremier a presentarsi in Parlamento, invierà una lettera al ministro Fraccaro per reiterare la richiesta che era stata avanzata, oltre che dal Pd, anche da LeU e +Europa.