Prima la protesta dei deputati dem, con tanto di cartelli con foto di Salvini e Savoini assieme. Poi un duro scontro verbale sempre tra esponenti del Pd e alcuni deputati di FdI. Quindi un inedito intervento di Andrea Romano in lingua russa. Esplode la bagarre, nell’Aula di Montecitorio, sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega di Matteo Salvini.

Dopo la richiesta reiterata di Emanuele Fiano (Pd) al vicepremier di riferire in Aula, prende la parola il capogruppo FdI, Francesco Lollobrigida, che, nel ricordare i rapporti tra il vecchio Pci e l’Unione Sovietica, appella i deputati dem con la parola “servi”. Immediata la replica di Roberto Giachetti: “Un deputato – si lamenta rivolgendosi alla Presidenza – non può chiamare suoi colleghi servi, non una volta che può scappare, ma ben cinque volte, senza essere censurato formalmente”. E Lollobrigida, sarcastico, replica: “l’ho detto troppe poche volte…”.