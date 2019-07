Il ministro dell'Interno e capo della Lega ha dato il via all'incontro preliminare con le parti sociali in vista della legge di Bilancio: "Vogliamo definire i punti della manovra tra luglio e agosto". Presente al tavolo anche l'ex sottosegretario e responsabile economico del Carroccio, Armando Siri, che "sta parlando di flat-tax", scatenando la polemica politica. Altri temi: cassette di sicurezza, salario minimo e "pace fiscale 2"

“Mi occupo di vita reale e non di spionaggio o di fantasia, c’è un’inchiesta e attendiamo sereni la sua conclusione”, aveva detto domenica sera. E infatti, come annunciato, al Viminale il vicepremier Matteo Salvini ha ricevuto circa 40 sigle tra sindacati e associazioni di categoria. Una risposta indiretta anche alle richieste di chiarimento sul caso dei fondi in Russia. Come quelle del presidente Conte che ha più volte ripetuto la necessità di essere trasparenti e dell’altro vice Di Maio che ha invitato il leader della Lega a riferire in Parlamento. All’incontro in Viminale, oltre al vicepremier, è presente gran parte dello stato maggiore di governo della Lega: il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, il sottosegretario al Mef, Massimo Bitonci, il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, Alberto Bagnai, il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, Dario Galli, Guido Guidesi. A sorpresa anche l’ex sottosegretario e responsabile economico della Lega, Armando Siri,

Concetti in parte ribaditi questa mattina ai sindacalisti intervenuti al ministero. “È l’inizio di un percorso” ma “non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio”, dice mettendo subito le cose in chiaro con i sindacati. “Vogliamo che la manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra luglio e agosto e vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti”, ha affermato anche il capo della Lega agli intervenuti. Al tavolo oltre 40 sigle, da Cgil, Cisl e Uil a Confindustria, da Confartigianato all’Abi, fino a Confedilizia, Legacoop, Confcooperative e l’Ania. “La manovra la facciamo insieme”, ha ribadito il vicepremier.

L’EX SOTTOSEGRETARIO E LA FLAT-TAX – Al tavolo anche l’ex sottosegretario e responsabile economico della Lega, Armando Siri, revocato dal governo nel maggio scorso in seguito al suo coinvolgimento nell’inchiesta sull’eolico. “”Il nostro obiettivo è la flat tax con un’unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le detrazioni. Vogliamo portare al 15% l’aliquota fino a 55.000 euro di reddito familiare. Ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti. Ci sarà un grande impulso ai consumi e risparmi per 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio. C’è l’intenzione di portare nelle tasche 12-13 miliardi di euro”, ha detto alle parti sociali riunite.

Massimo Bitonci, sottosegretario al Mef, ha anche aggiunto di voler “far emergere 150 miliardi dalle cassette di sicurezza: l’emersione di questo contate è un obiettivo prioritario“. E ancora: “Iniziare una seconda fase della pace fiscale” dando la “possibilità di chiudere con le imprese altri contenziosi. Non bisogna far pagare il pos agli esercizi e tutte quelle operazione sotto il 25 euro quelle con il contactles“. “I risparmi dal reddito di cittadinanza e quota 100 porteranno un tesoretto nel 2020”, ha aggiunto Bitonci. Nel 2019, secondo il sottosegretario è stato “incassato di più e speso di meno. E questo si confermerà per il prossimo anno. Il tiraggio delle misure rdc e quota 100 e inferiore al previsto (anche perché sono partite a metà anno). Maggiori incassi da fatturazione elettronica, maggiori dividendi da Bankitalia. Quindi un pò di margini ci sono, ma dovremo parlarne con la nuova commissione” europea, spiega Borghi.

DURIGON: “LAVORIAMO A SALARIO MINIMO” – Un tema importante, caro in realtà al M5S, lo apre Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro. “Stiamo lavorando anche sul salario minimo“. Per noi, ha detto l’ex Ugl, “resta determinante che non ci sia un impatto rilevante sul costo del lavoro per le imprese”. E ancora: “Ricomprendendo la tredicesima, sottolinea Durigon, il valore del salario minimo sarebbe di 8,20 euro, un livello che toccherebbe 2,4 milioni di lavoratori”. Il sottosegretario ribadisce che “non devono esserci aggravi per le aziende”. Intanto, il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, ha anche spiegato che “è stato incassato di più e speso di meno. E questo si confermerà per il prossimo anno”. “Il tiraggio delle misure del Reddito di cittadinanza e Quota 100 è inferiore al previsto, anche perché sono partite a metà anno. Maggiori incassi da fatturazione elettronica, maggiori dividendi da Bankitalia. Quindi – ha detto Borghi – un po’ di margini ci sono, per fare degli interventi, che stanno a cuore dei cittadini, ma dovremo parlarne con la nuova commissione“.

SIRI, LE “FONTI” M5S E GLI ATTACCHI DEL PD – Ovviamente, al di là del merito, sul fronte politico l’altro tema del giorno è la presenza di Armando Siri. Che sarebbe stata accolta con irritazione dal M5S. “Dimostra che è un incontro politico, non di governo. Quindi scevro da ogni carattere istituzionale“, hanno spiegato le “fonti” pentastellate alle agenzie di stampa, nonostante la puntualizzazione di Salvini sulla volontà di non volersi sostituire al premier. Dichiarazioni non in chiaro che prestano il fianco agli attacchi del Partito Democratico. Prima il tweet ironico del deputato Emanuele Fiano, poi la dichiarazione della vicesegretaria Dem, Paola De Micheli: “Perché Armando Siri siede al tavolo con le parti sociali in corso al Viminale? Gli alleati di governo Cinque Stelle accettano qualsiasi cosa e non possono liquidarlo come un semplice incontro politico visto che si è svolto al Ministero dell’Interno”. E’ davvero singolare, secondo De Micheli, “al limite della provocazione verso i M5S, che il responsabile economico della Lega, senza alcun incarico di governo, se ne stia seduto ad un tavolo istituzionale, illustrando ai sindacati, come fosse titolato a parlarne, la flat tax. Ci piacerebbe sapere se il M5S di Luigi Di Maio abbia ancora intenzione di farsi prendere in giro da Salvini e dalla Lega”.