Sinisa Mihajlovic non è in ritiro con la squadra a Castelrotto e potrebbe anche fermarsi, secondo alcuni media. Che parlano di problemi di salute e annunciano una conferenza stampa in cui oggi il tecnico e la società oggi dovrebbero parlare della situazione. Il Bologna è partito giovedì per il ritiro precampionato, ma il tecnico era rimasto in città.