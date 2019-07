Migliaia di bosniaci stanno affluendo al Cimitero memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per la commemorazione delle oltre 8mila vittime del più grande massacro compiuto in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Nel ventiquattresimo anniversario di quello che la giustizia internazionale ha definito un genocidio compiuto dalle truppe serbo-bosniache di Ratko Mladic, verranno sepolti i resti delle 33 vittime identificate nel corso degli ultimi 12 mesi. I resti, ritrovati sparsi in oltre 70 fosse comuni e identificati grazie al Dna, saranno tumulati accanto alle 6.610 tombe già presenti a Potocari.