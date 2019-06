“Siamo qui per difendere i diritti e la dignità delle 43 persone a bordo della Sea Watch ostaggio da 13 giorni del governo italiano”. E’ la denuncia che un gruppo di attivisti ha portato oggi in Piazza San Pietro davanti al sagrato. Una iniziativa nata in risposta all’appello di Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio ha monitorato in questi mesi il Mediterraneo Centrale.