“Non ho nessun rimpianto per la scelta fatto”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, dopo l’annuncio di ieri dei Giochi 2026 a Milano e a Cortina. “Ho lottato come un leone per candidare Torino con le sue valli ma c’era incertezza dal punto di vista finanziario. Abbiamo lottato per le Atp Finale, che finiscono nel 2025 e le Olimpiadi iniziano nel 2026. Torino deve guardare avanti. Da una parte c’era un evento di cui Torino avrebbe avuto una piccola costola e dall’altro le Atp Finals. La Città non era interessata ma rimane la disponibilità degli impianti, domani vedrò il presidente Cirio per parlarne” ha detto la sindaca