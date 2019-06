L'attacco dello Us Cyber Command è stato portato a termine lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche della Repubblica Islamica

L’attacco degli Stati Uniti all’Iran non è arrivato, come programmato inizialmente, con dei raid aerei, ma con una cyber offensiva. Secondo quanto riporta il New York Times, Washington ha sferrato un’offensiva digitale contro un gruppo di intelligence iraniano che i servizi segreti Usa credono sia dietro all’attacco alle petroliere nel Golfo del’Oman. L’attacco dello Us Cyber Command è stato portato a termine lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche di Teheran. Iran, Trump ferma i caccia 10 minuti prima dell’attacco: “Rischio 150 morti”. Alitalia e altre compagnie deviano rotte

Maggiori conseguenze le ha subite il sistema militare della Repubblica Islamica. Secondo i media internazionali, il cyber attacco ha “disabilitato” i sistemi informatici di controllo dei lanciamissili iraniani. Secondo gli esperti è comunque complicato, al momento, stabilire l’entità dei danni inflitti dagli hacker americani nei confronti del sistema missilistico degli ayatollah.