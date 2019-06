Circa 200 vigili del fuoco sono intervenuti per domare il fuoco nell'edificio, che si trova nell'undicesimo arrondissement della città. Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma quando è scoppiato gli inquilini stavano dormendo

Tre persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite in un incendio divampato sabato mattina in un palazzo nel centro di Parigi. Circa 200 vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme nell’edificio, che si trova in rue de Nemours, nell’undicesimo arrondissement della città. Non si conoscono ancora le cause del rogo, scoppiato intorno alle cinque di mattina.

Il quotidiano francese Le Monde scrive che alle 8.45 le fiamme erano sotto controllo ma non erano ancora estinte. Secondo i pompieri, il fuoco si è rapidamente propagato nella tromba delle scale quando molti degli abitanti del palazzo, un edificio di sei piani, stavano ancora dormendo. Nell’edificio c’è anche un ristorante e un hammam. “Una quindicina di salvataggi sono stati immediatamente effettuati con scale e scale a gancio”, spiega un portavoce dei vigili del fuoco di Parigi.

Delle persone ferite, una sarebbe in gravi condizioni mentre le altre ventisette, tra cui un pompiere, sono state avvelenate dal fumo. Tra le vittime, una è morta perché si è lanciata dalla finestra e le altre due sono state trovate carbonizzate. La Protezione Civile di Parigi, che ha inviato squadre nella zona, riferisce di aver allestito un centro di accoglienza per le persone colpite dall’incendio.