Maltrattavano i pazienti anche avevano in cura, anche quelli affetti da gravi disabilità. Per questo sono state emesse 13 misure cautelari nei confronti dei dipendenti di una comunità terapeutica di Alessandria. Le accuse, in concorso e a vario titolo, sono maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’operazione, denominata “Freedom” è stata condotta dai carabinieri di Novi Ligure e coordinata dalla Procura di Alessandria.