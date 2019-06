La promessa di Giuseppe Conte è che sarà un Consiglio dei ministri “interessante”. All’ordine del giorno della riunione di governo attesa a partire dalle 20 non figura, ma il premier parlando in Senato ha annunciato come concretamente l’Italia stia preparando la risposta all’Europa per evitare la procedura d’infrazione per debito eccessivo. In pratica, insieme al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, verrà presentata una bozza del ddl di assestamento di bilancio. Con il ddl il governo certificherà a Bruxelles che l’indebitamento netto del 2019 sarà quantomeno intorno al 2,1/2,2% del Pil, sotto il 2,5% stimato dalla Commissione Ue.

“Abbiamo in animo con il ministro Tria una bozza di assestamento in modo da certificare il monitoraggio positivo dei conti pubblici, del quadro di finanza e in modo da avere un ulteriore documento ufficiale da portare ai nostri interlocutori”, ha spiegato Conte. L’obiettivo è quello di dimostrare “che abbiamo le nostre previsioni e stime ad avere il sopravvento rispetto ad altre stime che non corrispondono ai reali flussi di cassa“, ha aggiunto il premier da Palazzo Madama. Prima di lasciare il Senato ha però specificato che “questa sera inizieremo la discussione dell’assestamento di bilancio, se non riusciremo a completare ci aggiorneremo“.

Il governo vuole avere in mano dati concreti, come chiesto dalla Commissione, il prima possibile. Questa mattina c’è stato il vertice economico convocato a Palazzo Chigi con i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria proprio per definire una linea nella trattativa con Bruxelles. Anche se oggi è stato chiarito che al Consiglio europeo del 20 e 21 giugno non sarà in agenda l’eventuale apertura della procedura di infrazione per debito eccessivo contro l’Italia, è probabile che il premier Conte possa parlarne con Jean Claude Juncker e avere altri incontri bilaterali. Oltre alla sua lettera che sarà “un messaggio politico“, come ha detto lo stesso presidente del Consiglio, avrà bisogno anche dei numeri per convincere entro la fine del mese la Commissione Ue a non raccomandare formalmente l’apertura della procedura.

Tra i provvedimenti all’ordine del giorno del Cdm figurano invece tre ddl di ratifica ed esecuzione di accordi o convenzioni internazionali, poi il ddl CantierAmbiente per la messa in sicurezza del territorio, alcune norme di attuazione dello Statuto speciale della Sicilia e i dpcm sui regolamenti di organizzazione di vari ministeri.