Sulla giustizia “dobbiamo intervenire, e sicuramente lavoreremo, per articolare una qualche riforma che deve essere meditata bene: non possiamo certo intervenire per reazioni emotive e intervenire a caldo”. L’operato del governo andrà “nel segno di una maggior cesura, una maggiore linea di demarcazione tra politica e servizio giurisdizionale“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa durante la visita al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio, in corso a Parigi. “Non è ammissibile – ha proseguito il premier – ci siano zone di promiscuità, di contiguità” e “per far questo ben venga l’apporto delle forze di opposizione. Sarebbe bello coinvolgere quante più forze possibili in Parlamento”