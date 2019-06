“Dobbiamo affrontare questa procedura di infrazione per tutelare i conti dell’Italia, ma anche per abbassare le tasse. Noi saremo responsabili ma non fessi, perché se qualcuno pensa di voler tagliare i servizi, le pensioni le risorse per le scuole e le università troverà un muro in cemento armato nel governo“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Sassari per un tour elettorale in vista delle comunali di domenica 16 giugno.