L'inchiesta sui magistrati Palamara, Fava e Spina e le conseguenze dell'inchiesta della procura di Perugia – per corruzione, favoreggiamento e rivelazione di segreto – su Csm e Anm ha riacceso lo scontro tra l'ex procuratore di Milano, Edmondo Bruti Liberati, e l'ex aggiunto Alfredo Robledo. Commentando il caso dell'ex presidente dell'Amn e consigliere e tutte le due derivazioni di questi giorni – con gli incontri tra toghe e politici e l'ex numero uno della procura milanese: "È un fatto di una straordinaria gravità, ricorda molto la vicenda della P2 del 1981, una vicenda di inquinamento gravissimo. C'è schieramento trasversale tra magistrati e politici" che sembra avere un unico "scopo principale, quello di cancellare una damnatio memoriae, di cancellare la memoria di Pignatone". Contro Pignatone e l'aggiunto Paolo Ielo, secondo gli inquirenti umbri sarebbe stata orchestrata una manovra per screditarli.

Ma, aggiunge Bruti durante la trasmissione Agora' su Rai3, "Qui il problema non è di frequentazioni di magistrati con politici" poiché i magistrati "che hanno alto livello di responsabilità hanno più di un'occasione di incontri istituzionali". Incontri nei quali, conclude, "si deve parlare dei problemi della giustizia, ma di problemi generali di funzionamento della giustizia, non certo di intervento per una nomina che favorisca o sfavorisca qualcuno. Qui la distinzione è così semplice che credo la capiscano tutti. È una distinzione nettissima".