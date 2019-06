Un appello al suo partito affinché condanni i propri esponenti coinvolti nella vicenda dei magistrati indagati. Ma anche una condanna netta del renzismo e del suo modo di intendere la giustizia. L’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, neo eurodeputato del Pd, lo dice senza mezzi termini. La sua è un’accusa diretta, pesante, interessata, nonché una richiesta ai media di non abbassare l’attenzione sulla vicenda. Rappresenta, inoltre, il primo intervento politico che proviene dall’unico partito, il Pd, coinvolto pesantemente nella vicenda raccontata dall’inchiesta di Perugia su Palamara e gli incontri notturni per pilotare le nomine dei procuratori capo. A quei dopocena erano presenti sia Luca Lotti che Cosimo Maria Ferri, entrambi ex sottosegretari nei governi Renzi e Gentiloni, nonché attuali parlamentari dem e pezzi da novanta del Pd pre Zingaretti.

L’attacco al “potere effimero” del Governo Renzi

Ed è proprio quello il periodo su cui Roberti concentra il suo aspro attacco. “Nel 2014 il governo Renzi, all’apice del suo effimero potere, con decreto legge, abbassò improvvisamente, e senza alcuna apparente necessità e urgenza, l’età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni – ha scritto l’ex pm antimafia su Facebook – Quella sciagurata iniziativa era palesemente dettata da un duplice interesse“. Due punti, che Roberti non ha esitato a elencare: “1) Liberare in anticipo una serie di posti direttivi per fare spazio a cinquantenni rampanti (in qualche caso inseriti in ruoli di fiducia di ministri, alla faccia della indipendenza dei magistrati dalla politica)”. E ancora: “2) tentare di influenzare le nuove nomine in favore di magistrati ritenuti (a torto o a ragione) più ‘sensibili‘ di alcuni loro arcigni predecessori verso il potere politico“.

Accusa pesantissima, anche perché Roberti ha collegato tutto a ciò che sta accadendo in questi giorni: “Il disegno è almeno in parte riuscito – ha spiegato l’eurodeputato Pd – perché da allora, mentre il Csm affannava a coprire gli oltre mille posti direttivi oggetto della ‘decapitazione‘, si scatenava la corsa selvaggia al controllo dei direttivi, specie delle procure“. L’analisi è quella di queste ore: “Il caso Palamara ne è, dopo cinque anni, la prova tangibile, sebbene temo sia soltanto la punta dell’iceberg” ha argomentato Roberti. Che poi si è rivolto direttamente ai media: “Chiedo alla libera informazione (sperando che esista ancora) di non perdere l’attenzione su questo scandalo“. Infine l’appello al suo partito e al nuovo segretario, che difficilmente a questo punto potrà decidere di tacere: “Chiedo al Partito Democratico, finora silente, di prendere una posizione di netta e inequivocabile condanna dei propri esponenti coinvolti in questa vicenda – ha scritto Roberti – i cui comportamenti diretti a manovrare sulla nomina del successore di Giuseppe Pignatone sono assolutamente certi, se vuole essere credibile nella sua proposta di rinnovamento e di difesa dello stato costituzionale di diritto dell’aggressione leghista“.