“Cedimento sullo stop al codice degli appalti? Si sospenderanno le tre norme su cui siamo stati d’accordo e ci consentiranno di creare un Paese sempre più efficiente e con meno scartoffie con comuni e imprese che non dovranno più essere appesantiti da procedure che ne hanno rallentato l’economia”. A rivendicarlo il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine del tavolo con la Whirlpool al Mise, dopo le tensioni con la Lega sullo Sblocca cantieri e lo stop rivendicato dalla Lega al codice degli appalti. “Sono contento, non c’è un intervento di sospensione delle norme sulla sicurezza del lavoro, perché dobbiamo fare di più sulla sicurezza. Né sacrifichiamo legalità o controlli“. Per poi aggiungere in merito alla telefonata avuta con il leader della Lega, Matteo Salvini: “Per me il governo deve andare avanti quattro anni, quando non saremo d’accordo ce lo diremo. Ma serve un governo compatto e una maggioranza compatta”.