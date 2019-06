A meno di 24 ore dall'ultimatum del premier Conte, la situazione è ancora tesa dopo il mancato accordo sullo Sblocca cantieri. Il decreto diventa la base di un nuovo scontro. Il vicepremier leghista: "Dobbiamo fare. Se tra 15 giorni ci ritroviamo ancora con stessi ritardi e rinvii...". Ma il ministro dei Trasporti: "Loro emendamento non sta in piedi. Penso che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo". E la discussione del testo in Aula viene rinviata

Lo Sblocca cantieri rischia di accelerare lo scontro nel governo. Il “caos”, lo chiama il premier Giuseppe Conte “raccomandandosi” alla Lega. Perché il vertice di lunedì sera sul decreto è finito malissimo e in mattinata Matteo Salvini e Danilo Toninelli hanno ricominciato a litigare. A neanche ventiquattr’ore dall’avvertimento del presidente del Consiglio, insomma, Lega e M5s sono ancora in stallo e la discussione del testo in Senato è stata rinviata.

“Ormai è pubblico questo superemendamento degli amici della Lega – ha detto Conte – È un emendamento che rimette in discussione tutto un impianto cui abbiamo lavorato per mesi con gli amici della Lega raccogliendo tutte le istanze degli operatori e stakeholder. Ieri ho cercato di capire il perché e il per come di questo super emendamento ma non lo ho capito. E io stesso che faccio il giurista mi rendo conto che rischia di creare il caos”. Quindi un messaggio chiarissimo: “Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando”.

Anche il vicepremier leghista invita ad accelerare ma approvando proprio l’emendamento al centro dello scontro, mentre l’altra metà della maggioranza, con Danilo Toninelli, si chiede se l’emendamento del Carroccio al decreto non sia un pretesto per aprire la crisi. La premessa è simile: “Vogliamo andare avanti”. Lo avevano ribadito di nuovo dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio. Invece il testo del provvedimento arriva in Aula e l’inizio dei lavori viene subito rinviato di 24 ore. “Ci sono ancora nodi da sciogliere, propongo di sospendere la seduta e aggiornarci a domani mattina”, annuncia il capogruppo M5s Stefano Patuanelli e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati riconvoca Palazzo Madama per mercoledì mattina.

Se in Aula è stallo, fuori, nelle radio, è scambio di accuse tra le due forze della maggioranza. Matteo Salvini, in collegamento su Rtl, dice di non avere alcuna intenzione di far cadere l’esecutivo, “ma il governo è pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare”. Perché “se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema”. E ha poi sottolineato che sullo Sblocca cantieri “non è la Lega ma il Paese che ha le idee chiarissime”. Bisogna dunque “resettare il codice degli appalti – aggiunge Salvini – aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia”. Sblocca cantieri, non c'è intesa tra M5s e Lega: stop alla riunione a palazzo Chigi

Invece, nel vertice di lunedì sera, spiega nella sua versione, il premier Conte “ci ha detto no”. E il faccia a faccia è finito malissimo dopo lo stop del presidente del Consiglio all’emendamento leghista che sospende per due anni diversi punti del Codice appalti. Anche se “sarebbe entrata in vigore la normativa europea, non una normativa fatta da mafia, camorra e ‘ndrangheta. Eppure, niente. Ma non è che possiamo ripartire dal punto zero con i no”.

Una versione che non collima con quella del ministro delle Infrastrutture, Toninelli, che a 24Mattino su Radio24, ha attaccato: “L’emendamento presentato dalla Lega sullo Sblocca cantieri è una stupidaggine, una follia, non sta in piedi giuridicamente, butta al mare mesi di lavoro ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese. Ci fa dubitare e pensare che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo”. Governo, Conte a M5s e Lega: “Non vivacchio, avanti o rimetto mandato. Basta provocazioni e freddure via social”

Una parola, la crisi, che sembra non essere più tabù anche tra importanti esponenti del governo Lega-M5s. “Salvini per un anno è stato leale – dice ancora Toninelli – ma ricordi che il consenso va e viene, mentre le azioni concrete e i buoni esempi rimangono. Lo Sblocca cantieri serve a tutti. Vuole bloccare 25 miliardi di opere e bloccare milioni per scuole? Salvini ricordi che il decreto è il giro di boa, oggi dobbiamo avere una risposta” sulla lealtà dell’alleato. Insomma, secondo Toninelli, Salvini “a parole dice andiamo avanti ma nei fatti con l’emendamento allo Sblocca cantieri bocciato da tutti e non solo da noi, fa l’esatto opposto”.