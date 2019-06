Nelle immagini, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini che commenta con i giornalisti l’inaugurazione della Pedemontana Veneta a Breganze, in provincia di Vicenza. Rispondendo ad una domanda dei cronisti sul recente incidente avvenuto a Venezia in cui una nave da crociera ha perso il controllo è andata a sbattere su una riva coinvolgendo un battello passeggeri ha detto: “Sul tema delle grandi navi, c’è già un progetto, si approvi. Si è già perso troppo tempo”. Venezia, ecco il progetto che piace a Brugnaro e Zaia: 3/4 anni per realizzarlo. E non avrebbe impedito l'incidente