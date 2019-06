Il procuratore Bruno Cherchi ha spiegato che per ora l'indagine sull'incidente navale nel canale della Giudecca resta a carico di ignoti perché si attende la consulenza tecnica. La Msc 'Opera' resta per il momento ancorata alla Marittima. Toninelli convoca al Mit il presidente dell’Autorità di sistema portuale. Salvini preme sul progetto di Brugnaro

La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sull’incidente navale nel canale della Giudecca a Venezia e valuta se procedere per il reato 1231 del codice di navigazione, inosservanza delle norme sulla sicurezza. Lo ha detto il Procuratore Bruno Cherchi spiegando che nei prossimi giorni verrà disposta la consulenza tecnica e a quel punto potrebbero esserci le prime iscrizioni di indagati. Intanto sono finiti sotto sequestro i sistemi di movimento (motorini, timone, scatola nera), ma non la stessa nave ‘Opera’ della Msc protagonista dello scontro con il battello turistico ‘River Contess’ avvenuto domenica. L’indagine è stata affidata alla Capitaneria di porto.

Sul fronte politico invece, il leader della Lega Matteo Salvini continua a premere sul progetto sponsorizzato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il governatore del Veneto Luca Zaia. “Il turismo è una parte fondamentale dell’economia italiana. Lo si può fare in maniera intelligente con vie alternative, riducendo il rischio. Siccome c’è un progetto che aspetta di essere approvato da tempo, penso che sia tempo di approvare questo progetto. C’è tanto da fare”, ha detto il vicepremier da Breganze. In realtà, anche se anche i lavori di scavo del canale Vittorio Emanuele per portare il traffico a Porto Marghera, cominciassero domani, servirebbero almeno 3-4 anni. In più, non si sarebbe evitato il problema perché navi con quella stazza (65mila tonnellate) continuerebbero ad attraccare a Marittima (l’incidente è avvenuto poco prima del terminal passeggeri), seppur facendo un percorso diverso. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha invece scelto come prima mossa la convocazione d’urgenza del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino.

Le indagini

“Un’avaria? Questo lo dobbiamo accertare e non possiamo farlo solo ascoltando le persone, ma con una consulenza tecnica che verrà disposta nei prossimi giorni. Procediamo valutando le prime emergenze dateci da Capitaneria e forze di polizia. All’esito di questo valuteremo se c’è qualcuno da iscrivere nel registro indagati”, ha spiegato il pm Cherchi. “La consulenza tecnica – ha ricordato – prevede che se ci sono atti irripetibili dovremo necessariamente procedere con gli avvisi“. L’esame della scatola nera, in particolare, ha aggiunto, dovrà accertare “quale sia il motivo, se c’è un motivo tecnico, che ha permesso alla nave di non seguire la rotta, ma di sbandare sulla destra. Ripeto, se si tratta di avaria dovremo valutarlo”. Cherchi ha concluso che “la nave non è sotto sequestro”, lo sono i sistemi di movimento “che devono restare a disposizione dei consulenti”. La Procura di Venezia potrà inoltre procedere con un eventuale fascicolo per le lesioni riportate dai passeggeri del battello colpito dalla Mcs solo su querela di parte. E per il momento le quattro turiste rimaste ferite, due delle quali ancora ricoverate, non hanno presentato querela.

La Msc ‘Opera’ resta per il momento comunque ancorata alla Marittima e non si conoscono i tempi di ripartenza della nave, che dovrà in ogni caso subire alcune riparazioni per i danni riportati nell’impatto con la banchina, a San Basilio. I circa 1.200 turisti, in gran parte internazionali, ma anche italiani, hanno potuto risalire a bordo domenica sera ed oggi molti di loro sono scesi nuovamente a terra per l’escursione a Venezia prevista dal programma di viaggio che dovrebbe proseguire verso le isole del Mediterraneo orientale. La ripartenza dalla città resta naturalmente legata all’effettuazione delle attività di indagine condotte sull’incidente dalla Capitaneria e dalla Procura di Venezia.