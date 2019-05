Ha tentato di rapinare una gelateria e quando è stato sorpreso da una commessa l’ha minacciata con un chupa chups modificato con un ago. È successo a Roma, in piazza Vescovio, come riferisce Il Messaggero: era sera e l’uomo ha approfittato della momentanea assenza della commessa per avvicinarsi alla cassa e tentare di aprirla per prelevare i soldi. Ad un certo punto però, la donna è rientrata e l’ha sorpreso armeggiare: lei ha iniziato ad urlare e allora l’uomo ha estratto un chupa chups dalla tasca e gliel’ha puntato contro minacciando di farle male dal momento che all’estremità del bastoncino c’era un ago.

Quando il malvivente ha capito che la cassa era stata bloccata automaticamente a causa dell’errata digitazione dei tasti, è scappato a piedi. Subito la donna ha chiamato la polizia che è riuscita ad identificare l’uomo che è stato arrestato: si tratta di un pregiudicato che ora dovrà rispondere di tentata rapina.