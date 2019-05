Lavori in corso in casa 5 Stelle, dopo la debacle elettorale e anche se il voto online sulla piattaforma Rousseau ha confermato Luigi Di Maio capo politico del Movimento, Di Maio oggi sta tenendo una serie di riunioni con i capogruppo Patuanelli e D’Uva e gli eletti M5s nelle regionali. Tra questi Roberta Lombardi: “Io mi auguro che i meet up vengano riaperti, però è una decisione che andrà presa collegialmente anche con i nostri iscritti per capire come ricominciare a lavorare sui territori”. La big M5s eletta in consiglio regionale Lazio sul voto online di ieri afferma: “Io non ho votato perché il tema non è Luigi sì, Luigi no, ci mancherebbe, ma il tema è troppi incarichi nelle mani di una sola persona, che ha degli incarichi governativi così importanti”