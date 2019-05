Un autista, alla guida di un bus in servizio sulla linea 786, che tenta di investire un uomo. Le immagini sono state diffuso in Rete e l’Atac, l’Agenzia di trasporto del Comune di Roma, ha immediatamente avviato accertamenti interni. Non appena il responsabile sarà individuato, si legge in una nota, verrà sospeso. L’azienda sta valutando anche una denuncia a carico del dipendente.

Il video è stato pubblicato dalla ex autista e sindacalista Micaela Quintavalle. Al momento non è chiaro perché l’autista abbia “caricato” il pedone vicino al capolinea della linea, in largo Cesare Reduzzi. Alla base del gesto, probabilmente, una lite tra i due uomini.