“Se il governo dovesse cadere, una parte segnificativa del gruppo parlamentare del M5s chiederebbe il reddito di cittadinanza all’Inps. Perché molti di loro non sanno che fare nella vita”. A dirlo, a Palazzo Giustiniani, il senatore del Pd, Matteo Renzi, che in diretta Facebook ha analizzato il risultato di Europee ed elezioni amministrative. l’ex presidente del Consiglio ha anche ribadito la propria profezia: “Tra quattro-cinque mesi Matteo Salvini si sgonfia come un palloncino”.