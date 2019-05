“Sono stata io a prendere la decisione di lasciare Vincent Cassel”. È la confessione fatta da Monica Bellucci in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo per “Sette“, il magazine del Corriere della Sera. L’attrice, che in questi giorni ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, è tornata a parlare della sua storia d’amore con l’ex marito Vincent Cassel, da cui ha avuto le due figlie Deva e Leonie. “Sono stata io a prendere la decisione, ma quando una donna se ne va, forse è già stata lasciata. Ci si lascia sempre in due”, ha spiegato la Bellucci che poi ha tenuto a specificare che tra lei e l’ex coniuge ”è rimasto un grande affetto” e che per le loro figlie “ci siamo sempre”.

A Cannes Monica Bellucci ha presentato l’ultimo film di Lelouch e ha anche commentato secondo matrimonio di Cassel con la giovane Tina Kunakey: “Siamo divorziati dal 2013. È normale che abbia un’altra storia”. D’altra parte anche lei ha trovato un nuovo amore: il 37enne Nicolas Lefebvre, di 18 anni più giovane di lei. “Non è un ragazzo! Ha 37 anni e una figlia di dieci! Un giornalista mi chiese se sarei potuta stare con un diciottenne, e risposi di no. Riconfermo”, ha detto l’attrice.