La presentazione, secondo l'agenzia di stampa, potrebbe avvenire il 14 giugno, visto che per quella data i tour allo Juventus Stadium sono stati sospesi. Firma prevista, invece, per il 4 dello stesso mese. I nuovi rumors hanno alimentato gli acquisti in borsa sul titolo dei bianconeri che è salito di oltre il 3%. Ma The Sun scrive che il club inglese considera "ridicole" queste speculazioni sul futuro del tecnico spagnolo

“Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la Juventus, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento commerciale e che non verranno commentati “rumors legati all’allenatore”. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno in cui – scrive l’agenzia di stampa – i tour per visitare l’Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi. Ma dall’Inghilterra arrivano smentite: secondo il tabloid inglese The Sun, il club inglese considera “ridicole” queste speculazioni sul futuro del tecnico spagnolo. E l’avvocato Alberto Galassi, membro del CDA del Manchester City, ha smentito ogni contatto tra l’allenatore spagnolo e la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “In qualità di consigliere del Manchester City sono rimasto sorpreso nel leggere una corbelleria enorme. Pep Guardiola è il nostro allenatore, vuole rimanere da noi”. “Non capisco perchè la parola di Guardiola non basti a smentire queste voci che circolano sul possibile approdo di Pep alla Juve. Sono tutte falsità”, ha concluso Galassi. Serie A | Di Cristiano Vella Juventus-Guardiola, l’operazione costa 50 milioni all’anno: investimento sostenibile, ma i bianconeri devono fare plusvalenze

Le reazioni in borsa

Intanto i nuovi rumors sull’arrivo in bianconero di Pep Guardiola hanno alimentato gli acquisti in borsa sul titolo Juventus. Dopo il +5,68% della vigilia dovuto proprio all’intensificarsi dei segnali che porterebbero al tecnico iberico, oggi il titolo Juventus è salito di oltre il 3% e ha toccato un picco a 1,51 euro raggiungendo il massimo da oltre un mese. Mercoledì 22 maggio la stampa spagnola invece riportava che Guardiola, fresco di trionfo nella Premier League con il Manchester City, avrebbe incontrato a Milano il dg bianconero Fabio Paratici. È logico, quindi, che il tecnico catalano sia diventato il favorito e la sua valutazione sia calata da 3,00 a 1,50. Juventus, Max Allegri si commuove in conferenza stampa e non riesce a parlare: “Scusate, un attimo…”

La storia su Instagram di Pjanic

Nella giornata di mercoledì 22 maggio il nome dell’allenatore spagnolo aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi dopo una storia pubblicata da Miralem Pjanic sul suo profilo Instagram. Il centrocampista bosniaco, immortalando un paesaggio marino, aveva soffermato la camera sulla scritta “Joseph”. Proprio il nome di battesimo di Guardiola. Scritta che potrebbe però essere stata legata alla moglie del centrocampista bosniaco che si chiama Josepha.